Mistænkelig indsamling ved Meny

Klokken 18.07 tirsdaganmeldte en borger, at der klokken 14.17 ved supermarkedet Meny på Nørre Allé i Kalundborg havde været en mistænkelig indsamling.

En rumænsk mand og kvinde havde forsøgt at få folk til at skrive under på nogle papirer og donere penge.