Mislykket mæglingsforsøg i splittet menighedsråd

Kalundborg - 25. maj 2018 kl. 13:24 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Provst Jørn Noe fra Kalundborg Provsti måtte onsdag forlade Sejerø med uforrettet sag. Provsten besøgte øen for at forsøge at mægle i striden i Sejerø Menighedsråd, der efterhånden har stået på i mere end to et halvt år. Men mæglingsforsøget løb ud i sandet, da stridens ene part, det mangeårige menighedsrådsmedlem Børge Jensen, ikke mødte op til mødet.

- Det er svært at få en dialog i gang, når modparten ikke møder op og ikke engang melder afbud, siger formand for Sejerø Menighedsråd Ester Nielsen.

Børge Jensen selv fortæller dog, at han flere gange forgæves forsøgte at kontakte Ester Nielsen for at melde afbud til mæglingsmødet.

- Jeg ville gerne have deltaget i mødet, men min kone var til kontrol på sygehuset, og mine tanker var alle mulige andre steder, siger Børge Jensen.

Jørn Noe erkender, at parterne ikke er kommet nærmere hinanden efter hans besøg på Sejerø onsdag, men understreger, at både provstiet og stiftet står klar til at hjælpe.

- Vi har været i løbende dialog med menighedsrådet, og både jeg og biskoppen har gjort det klart, at vi er villige til at gøre vores for at bilægge uenighederne i Sejerø Menighedsråd, fortæller provsten.

Striden i Sejerø Menighedsråd bunder i fejringen af Børge Jensens 50-års jubilæum som menighedsrådsmedlem i november 2015. Flertallet i menighedsrådet har blandt andet forgæves forsøgt at ekskludere Børge Jensen, der til gengæld har beskyldt menighedsrådet for at forfalske hans underskrift.