Misbrugere savner kontakt

Kalundborg - 10. juli 2021 kl. 12:32 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Kalundborg: - Jeg synes, at det er forkasteligt et eller andet sted. At man kan gå i 20 år uden at få mere end et enkelt tilbud om at gå i behandling.

Ordene kommer fra 52-årige Peter, en misbruger fra Kalundborg Kommune, som Nordvestnyt har talt med.

Sammen med 53-årige Anders, som er i samme situation, fortæller han, at misbrugerne, som er i substitutionsbehandling i kommunen, oplever, at de har meget lidt kontakt med personalet, og at kommunen har reduceret kraftigt i særligt sociale tilbud, som de kan benytte sig af.

Anders og Peters kritikpunkter stemmer overens med konklusioner fra en tilsynsrapport, som Socialtilsyn Øst lavede på misbrugscentret tidligere i år.

Her lød en af konklusionerne, at der, ikke bare på grund af corona, var »skruet noget ned« for blandt andet flere sociale og kreative tilbud. Tilsynet konkluderede ligeledes:

- [Substitutionsbrugerne] er nok den gruppe borgere der mest oplever, at der er sket en ændring af kvaliteten i tilbuddene til dem.

Følelsen er gensidig

Det er en svær balancegang at skulle imødekomme Peter og Anders' bekymringer, fortæller Randi Brodin, centerchef for Misbrug & Socialpsykiatri i kommunen.

- Du kan også tale med to andre, som i den grad bare gerne vil hente deres medicin og gå, siger hun.

Men hun anerkender, at særligt grundet corona-restriktioner, har det været svært at opretholde den nødvendige kontakt mellem personale og misbrugere.

- Den følelse er gensidig, siger centerchefen.

Derfor arbejder misbrugscentret netop nu med, at medarbejderne, som udleverer medicin, kan blive inddraget mere i andet arbejde .

- Det kan godt være, man ikke har behov for lange terapeutiske forløb, men vi kunne godt tænke os at koble lidt på, for dem som gerne vil det, siger Randi Brodin.

Gitte Johansen (V), formand for kommunens socialudvalg, understreger, at misbrugscentrets primære opgave er at stå for behandling af borgere, og det sociale aspekt derfor skal løftes andetsteds.

- Det er værd at undersøge, om vi er gode nok til at henvise dem til andre steder, hvis de efterspørger det sociale, siger Gitte Johansen.