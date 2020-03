Kommunens borgere, der går i behandling for misbrug, skal ikke længere møde op på Misbrugscenter Kalundborg, men får nu hjælp over telefonen. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Misbrugere får nu behandling over telefonen

Kalundborg - 21. marts 2020

Kommunens borgere, der går i behandling på grund af et alkohol- eller stofmisbrug, får nu behandling over telefon eller skype. Det skyldes udbruddet af coronavirus.

Normalt består kommunens behandling til misbrugere blandt andet af individuelle forløb og gruppeforløb, hvor borgerne får samtaler med en behandler, pårørendegrupper, familieforløb og under særlige omstændigheder døgnbehandling. Der udleveres også medicin på centret, hvor borgeren også kan få sundhedssamtaler og blive screenet for hepatitis og HIV.

For at afbøde risikoen for smitte med det nye coronavirus er alle samtaler nu flyttet til telefon eller skype. Og de forløb, der før blev gennemført som gruppeforløb, gennemføres nu som individuelle samtaler, oplyser voksenspecial- og psykiatrichef Lars Aarøe Hansen, der midlertidigt har ansvaret for misbrugsområdet under coronakrisen.

- Jeg har en plan om, at hvis vi skal være i coronaberedskab i lang tid, så kan vi gøre grupperne virtuelle, men det skal jeg have talt med behandlerne om, siger han og tilføjer, at behandlingen også handler om det netværk, borgerne får skabt under et gruppeforløb.

Kontakten mellem borger og behandler er desuden hyppigere nu, hvor den foregår over telefon, tilføjer chefen.

- Behandlerne har oplevelsen af, at borgerne synes det er godt. De kan tale med dem på nogle andre tider end normalt, og borgerne har nu behandleren helt for dem selv på telefonen, så der er også noget godt i det, siger Lars Aarøe Hansen.

Selvom det forekommer yderst sjældent, at en borger skal i døgnbehandling, er der stadig mulighed for det, og der udleveres stadig medicin på misbrugscentret. Der er dog blevet opsat en plexiglasrude, der både skal beskytte medarbejdere og borgere mod smitte i forbindelse med medicinudleveringen, ligesom der er blevet tegnet nogle ventelinjer på det sted, hvor borgerne står i kø.

Lægeaftaler er tilgengæld aflyst, fremgår det af kommunens hjemmeside, hvor man også kan læse, at det ikke er sikkert, at alle medicinønsker vil kunne efterkommes, da der ikke er lægedækning i hele perioden - og videre - at behandlingsgarantien ikke kan overholdes i perioden.

Lars Aarøe Hansen forudser ikke, at dette bliver et problem.

Han forklarer, at nye borgere, der henvender sig på centret for at komme i behandling, indtil nu, er blevet tilset om mandagen af en fast tilknyttet læge, der har vurderet, om borgeren skulle tildeles medicin.

For at undgå, at mange borgere dukker op på centret i et bestemt tidsrum, gør kommunen nu brug af borgerens private læge eller en læge i Slagelse. Det kan betyde, at ventetiden kan blive på mere end 14 dage.

- Vi forudser ikke, at det vil blive et problem, for vi har et samarbejde med Slagelse Kommune, siger han.