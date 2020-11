Minkavler: - Det er voldtægt af vores erhverv

Han mener ligesom sønnen 49-årige Peter Eckert-­Hansen at beslutningen om at aflive alle mink i Danmark er en forkert beslutning.

- Vi mener, at der er en skjult dagsorden, fordi der er partier, som ønsker at afskaffe minkavl i Danmark, siger Peter Eckert- Hansen.

- Hvis man kunne have stambesætning af mink på en isoleret farm, som for eksempel Lindholm, så ville der være en chance for at vores erhverv kunne overleve, siger Peter Echert-Hansen.