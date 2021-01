Minkavler Peter Hansen fra Snertinge skal holde møde med de øvrige minkavlere og Kopenhagen Für senere i dag for at kigge på den aftale om kompensation til minkavlere, som et flertal af Folketinget vedtog mandag aften. Privatfoto

Minkavler: Der er stadig mange spørgsmål

- Jeg er glad for, at man er kommet til en politisk konklusion. Men jeg kan ikke udtale mig mere konkret om aftalen endnu. Vi skal nemlig have møde med Kopenhagen Für og de andre minkavlere om aftalen senere i dag. Så vil jeg høre, hvad de siger, og så kigger vi nærmere på det, og skaber os et overblik over, hvad det betyder for den enkelte minkavlere.