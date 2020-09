Birkegårdens to charmerende og meget tamme kunekune havde travlt med at blive ministerkløet bag ørene..Foto: Thomas Olsen

Ministers grisefest

Der findes ikke mange Kunekune-grise i Danmark. Kunekuner er små, sjældne, farverige og ekstremt tamme svin fra New Zealand. To af dem lever - og har det godt! - i Birkegårdens Haver, hvor kulturminister Joy Mogensen (S) fik noget af en velkomst af de små storskrydende basser, da ministeren kiggede forbi mandag.

. Jeg har aldrig mødt tamme grise før. Grise plejer at stikke af, måske fordi de tror, de skal slagtes, sagde ministeren og slog en latter op.

- Og noget kan tyde på, at det bliver endnu bedre i år. Det er vi naturligvis meget taknemmelige for i et år med restriktioner, og hvor vi ikke kan imødese støtte fra regeringen, siger Merry og Finn Sørensen.

- Der er nogle konkrete retningslinjer - og en række betingelser, som skal være til stede, for at komme i betragtning. Men jeg har på den anden side stor forståelse for, at så mange mennesker har lyst til at besøge - og lade sig betage - af Birkegårdens smukke haver. Det har været en lærerig dag, sagde Joy Mogensen til Merry og Finn Sørensen.