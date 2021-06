Kalundborg Rock'er afventer stadig på svar fra Erhvervsministeriet, om publikumsgrænsen er blevet sat ned fra 5000 til 2000 gæster i perioden 1.-15. august som følge af den nye genåbningsaftale. Foto: Per Buurgaard Christensen

Ministerium har stadig ikke svaret: Kalundborg Rock'er er havnet i en fæl gråzone

Kalundborg - 11. juni 2021 kl. 21:40 Af Stefan Andreasen

Selvom Kalundborg Rock'er er havnet i en gråzone i den nyeste genåbningsaftale, hvor der kun må være 2000 publikummer til festivaler frem til midt august, i stedet for de 5000 i forrige aftale som festivalen har planlagt efter, har styregruppen valgt at holde billet-ombytning lørdag og søndag i Punkt 1 på Stejlhøj.

Her kan dem, der har købt billet til den oprindelige to-dages festival, få den ombyttet til endages-festivalen 14. august, der foregår i sektioner med bestilte pladser.

- Vi har endnu ikke fået en afklaring på situationen fra Erhvervsministeriet, som jeg har haft kontakt til fredag, og som har lovet at vende tilbage.

- Indtil vi har hørt andet, håber og tror vi stadig på, at det er en misforståelse, og at vi får lov til at køre videre efter den gamle aftale, hvor der må være 5000 gæster - fordi vi kan dokumentere, at vi har planlagt efter den model for fire-fem uger siden, siger talsmand Johnny Elmelund.

Dialog med branchen Kulturministeriet oplyser fredag til net-mediet Kulturmonitor, at ministeriet vil gå i dialog med branchen om spørgsmålet og henviser til teksten i den nye genåbningsaftale.

Her står der blandt andet, at partierne er enige om, at det drøftes med branchen, om det blandt andet i lyset af gældende kompensationsordninger vurderes hensigtsmæssigt at løfte det maksimale deltagerantal til 5.000.

I den nye aftale må der 1.-15. august maksimalt være 2.000 til festival.

- Der må være sket en skrivefejl, og jeg håber, at de opdager fejlen hurtigt. Det giver slet ikke mening, pludselig at sætte tallet ned fra 5000 til 2000 gæster. Og fra 15. august hæver man det til 10.000 gæster, siger Johnny Elmelund.

Festivalen Øresound er havnet i samme gråzone som Kalundborg Rock'er.

I en pressemeddelelse hedder det:

- Denne eneste stramning, hvor grænsen på 5.000 personer fra 1. august er strammet op til 2.000 personer frem til 15. august, må bero på en misforståelse, da der ikke er nogen logisk forklaring på den.

- Øresound regner med, at der bliver kigget en ekstra gang på, om dette ikke er en fejl, da denne stramning ikke stemmer overens med helhedsbilledet for den ellers positive tendens med lempelser, og at vi modtager en melding på dette snarest, lyder det fra festivalen.

Helt på linje med Kalundborg Rock'ers talsmand.

Johnny Elmelund er også i kontakt med festivalen »Vi elsker 90'erne« og Roskilde Musik & Kræmmermarked, der står i samme limbo.

Til de billet-købere, der i weekenden vil ombytte deres billetter, siger talsmanden.

- Folk kan roligt komme og få ombyttet deres billetter.

- Hvis vi skulle komme i en situation, hvor vi bliver tvunget til at aflyse festivalen på grund af de nye regler, kan folk vælge at få overført deres billet til næste år eller få deres penge tilbage, siger Johnny Elmelund.