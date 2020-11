Ministerbesøg på Klosterparkvej

Se billedserie Hvordan skaber vi mere tryghed i samfundet? Svaret på det spørgsmål forsøgte boligminister Kaare Dybvad tirsdag at komme tættere på, under et besøg på Klosterparkvej i Kalundborg. Besøget var kommet i stand efter borgerhenvendelser på baggrund af skuddrabene i Kalundborg i sidste uge.SN-Brød: Formand for KAB Richard Poulsen var guide på rundvisningen, hvor også borgmester Martin Damm (V) og administrerende direktør for DAB Ole Jacobsen deltog. Foto: Thomas Rye

Kalundborg - 24. november 2020 kl. 17:55 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Kalundborg Almennyttige Boligselskabs mangeårige formand Richard Poulsen agerede guide, da boligminister Kaare Dybvad (S) i går eftermiddag var på besøg i Kalundborg.

Turen gik på gåben rundt omkring boligblokkene på Klosterparkvej, og Richard Poulsen viste også gæsterne fra København rundt inde i det nye fælleshus, Alhuset.

- Her er det blandt andet meningen, at lokalpolitiet skal have en fast plads. Vi har desværre en del kriminalitet heroppe, forklarede Richard Poulsen.

Netop bekæmpelsen af kriminalitet var årsagen til dagens besøg i Kalundborg.

- Ministeriet fik efter skuddrabene i Kalundborg i sidste uge nogle henvendelser fra lokale borgere, der efterlyste hjælp til at bekæmpe utrygheden i Kalundborg, forklarede ministeren.

Regeringen barsler i øjeblikket med en række initiativer mod utryghedsskabende adfærd. Et af disse handler blandt andet om, at det skal være lettere og hurtigere for et boligselskab at smide grove kriminelle ud af deres lejligheder.

- Det er direkte urimeligt over for alle de lovlydige beboere, at personer, der har begået grov kriminalitet, kan blive boende i et alment boligområde i årevis, selv om deres lejemål for længst burde være ophævet, mener Kaare Dybvad.

- Det er et stort problem, at en lovlydig beboer, som vidner mod et bandemedlem, risikerer at skulle have bandemedlemmet som nabo i flere år efter, at denne er blevet dømt, fortsætter ministeren.

Løsningen er ifølge Kaare Dybvad, at man vil koble ophævelsen af lejemålet direkte sammen med straffesagen, så dommeren, der dømmer den kriminelle, ved samme lejlighed skal tage stilling til, om den kriminelle kan smides ud af sin lejlighed.

- Det er ganske få familier, der er problemer med i Kalundborg. Vi taler om under en håndfuld. Det ville være en stor hjælp at kunne smide kriminelle hurtigere ud af lejligheden, mener Richard Poulsen.

- Der er ingen tvivl om, at det ville være et rigtigt nyttigt værktøj i boligselskabernes værktøjskasse. Forslaget skal dog igennem justitsministeriet først, så jeg vil se det, før jeg tror på det, tilføjede Ole Jacobsen, der er administrerende direktør i DAB (Dansk Almennyttigt Boligselskab).

Kaare Dybvad understregede, at en sådan lovændring ikke skal stå alene, og at boligsociale projekter som Tryghed og Trivsel på Klosterparkvej er et vigtigt skridt på vejen frem.

- De hårdkogte kriminelle kan en pædagog ikke gøre meget for, men for langt de fleste andre beboere kan sådanne tiltag gøre stor forskel, sagde ministeren.