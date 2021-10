Se billedserie Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye afviser at kommentere på sagen om Yuwadee C. Lund.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Minister uden kommentar til sag om Yuwadees opholdstilladelse

Kalundborg - 21. oktober 2021 kl. 05:30 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Der er ingen kommentarer fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) omkring sagen med 55-årige Yuwadee C. Lund fra Høng, der sidder i Udrejsecenter Ellebæk og snart flyver til Thailand, fordi hun ikke kan få forlænget sin opholdstilladelse.

Det oplyser ministeriet til Nordvestnyt.

Yuwadee C. Lund har fået afslag på forlængelse af sin opholdstilladelse, fordi hun og hendes mand, Frode, ikke kan dokumentere, at de i en periode omkring 2015 rådede "over egen bolig i rimelig størrelse". Parret har imidlertid udlejers udsagn for, at de i perioden rådede over en gård i Gadstrup syd for Roskilde, hvor de også havde folkeregisteradresse.

Nordvestnyt har blandt andet spurgt Mattias Tesfaye, hvad han mener om, at lovgivningen »har den konsekvens, at forglemmelser såsom en manglende opdatering af en lejekontrakt nu betyder, at en kvinde må forlade Danmark og sin mand gennem 12 år«.

Begrundelsen lyder, at Mattias Tesfaye ikke kan gå ind i enkeltsager, fordi Udlændingenævnet, der har truffet beslutningen, er et uafhængigt organ. Ministeriet henviser ligeledes til, at sagen har kørt i byretten.

I sin kritik af sagsbehandlingen har Frode C. Lund sagt til Nordvestnyt, at han føler, at parrets retssikkerhed bliver krænket, fordi der ikke er en dommer inde over afgørelserne om opholdstilladelse.

Her understreger udlændinge- og integrationsministeriet, at formand og næstformænd i Udlændingenævnet er dommere.

