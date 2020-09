Minister i Birkegården: Haverne er folkekultur

Af Bjarne Robdrup Når over 40.000 gæster besøger Birkegårdens Haver på en sæson, kan man få den tanke, at den folkelige kultur rækker bredere ud end det juriske og politiske grundlag, vi definerer kultur på i ministeriet. Det er en tanke og en overvejelse værd.

- Jeg har valgt at besøge Birkegården, fordi jeg gerne selv vil forklare og sætte ord på begrundelsen for afslaget. Men det er for mig også en læringsproces, hvor jeg får ny og bekræftende indsigt i den stolthed, passion og engagement, der driver mennesker som Merry og Finn Sørensen i skabelsen af fem smukke haver og en permakultur, der handler om hele grundlaget for klimavenlige haver, sagde Joy Mogensen til Nordvestnyt efter det timelange besøg: