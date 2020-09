Myndighederne og politiet får en opsang af justitsminister Nick Hækkerup (S) som følge af sagen, hvor en lokal spejderleder fik lov til at fortsætte sit virke, selvom han var sigtet for blufærdighedskrænkelser. Foto: Allan Nørregaard

Minister giver røffel til politiet efter spejdersag: - Det er rystende

Kalundborg - 08. september 2020 kl. 15:23 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er rystende, at en person, der nu er dømt for at have sendt pornografisk materiale til et barn, fortsat har haft arbejde i en spejdergruppe, mens sagen verserede hos politiet og anklagemyndigheden, skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i et skriftligt svar til retsordfører for Det Konservative Folkeparti Naser Khader, der har bedt ministeren kommentere sagen fra Kalundborgs opland.

Justitsministeren bekræfter, at Midt- og Vestsjællands Politi burde have underrettet Rigsadvokaten, da der blev rejst sigtelse mod spejderlederen, så Rigsadvokaten kunne have vurderet, om spejderforeningen skulle underrettes.

- Myndighedernes sagsbehandling har ganske enkelt ikke været tilfredsstillende, skriver ministeren, der har bedt Rigsadvokaten om at sørge for, at der bliver fulgt op over for landets politikredse i forbindelse med statsadvokaternes løbende tilsyn med politidirektørernes behandling af straffesager.

Ministeren oplyser desuden i sit svar, at sagen har fået konsekvenser i den lokale politikreds, hvor indberetningspligten er blevet indskærpet over for relevante personalegrupper, ligesom der er blevet iværksat en undersøgelse af mulighederne for at skærpe procedurerne for, hvordan sager af denne type håndteres, så lignende fejl kan undgås fremover.

Naser Khader er positiv over for svaret:

- Jeg går ud fra, at denne her type fejltagelser ikke gentager sig fremover. Nu har de det på skrift fra Justitsministeren, siger han.

