Se billedserie Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V): - Vi har vendt bøtten fuldstændig på hovedet, så flygtninge nu mødes med klare krav lige fra begyndelsen og nu reelt kommer i job. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Minister belønner Kalundborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minister belønner Kalundborg

Kalundborg - 17. maj 2018 kl. 17:23 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Kommune kan se frem til en belønning på 1,3 millioner kroner fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V). Baggrunden er, at Kalundborg er skrap til at få flygtninge i arbejde.

På bare et år er antallet af flygtninge og familiesammenførte, der er kommet i arbejde, steget med mere end 60 procent. Og som belønning kan en række kommuner se frem til at modtage en bonuscheck.

Tallene kommer fra en opgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, som også har beregnet sig frem til, at 3600 flere flygtninge er kommet i beskæftigelse.

- Jeg har lige fået tallet for Kalundborg Kommune, og det er meget tilfredsstillende, at den indsats, vi har ydet her, også udmøntes konkret, siger arbejdsmarkedschef Jens Folman.

Den bonuscheck, Kalundborg modtager, er for indsatsen på området i 2017.

- Året før, i 2016, modtog vi 325.000 kroner på området. Så det er gået den rigtige vej. Der er vel også grund til at glæde sig over, at Kalundborg, hvis andel af det danske samfund totalt er 0,85, modtager en andel af de i alt 90 millioner kroner, som er i nærheden af at være dobbelt så stor som befolkningsandelen.

I konkrete tal skabte Kalundborg Kommune i 2016 grundlag for, at antallet af lønmodtagerbeskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge udgjorde 48. Ved udgangen af 2017, altså et år senere, var den tilsvarende indsats 100. Altså en fremgang i antallet af berørte personer på over 100 procent.

Kalundborg har grund til at kippe med flaget i sammenligning med omegnskommunerne.

Læs mere i dagens Nordvestnyt.