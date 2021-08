Se billedserie Fra venstre managing director Dennis Olesen, APM Terminals, havnedirektør Bent Rasmussen og Indenrigs- og Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) på Ny Vesthavn, hvor APM Terminals har etableret sig. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Minister bad om at få en havne-tur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minister bad om at få en havne-tur

Kalundborg - 19. august 2021 kl. 19:23 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Kalundborg Havn havde torsdag eftermiddag besøg af en glad og interesseret Indenrigs- og Boligminister, Kaare Dybvad Bek (S), som havde inviteret sig selv. Havnekontoret var blevet ringet af fra ministeriet, som straks havde fået et »ja« på spørgsmålet om muligheden for et besøg.

Kaare Dybvad Bek deltog i forhandlingerne om Infrastrukturplan 2035, hvor det blandt andet er aftalt at igangsætte Kalundborgmotorvejens tredje etape fra Regstrup til Kalundborg i år 2022. Fire år senere, i 2026, vil motorvejen stå klar, hvis alt går vel.

Ministeren besøgte Kalundborg Havn for blandt andet at høre om motorvejens betydning for udvikling af havnen og om betydningen af samme for virksomheder, der er lokaliseret på og nær havnearealerne. Interessen for at få en drøftelse med ministeren var markant hos alle direktørerne og andre bosser fra virksomhederne på og nær Kalundborg Havn.

- En flot opbakning til vores møde, lød det anerkendende fra havnedirektør Bent Rasmussen.

Drøftelsen mellem de lokale chefer og ministeren med havnedirektøren som vært var meget positiv, og der blev talt om infrastruktur og vækst blandt andet, og glæden over udsigten til en motorvej helt til Kalundborg var delt af samtlige deltagere.

- Det, der er godt for Kalundborg, er godt for hele Vestsjælland, erklærede Indenrige- og Boligministeren til pressen, da han og de øvrige mødedeltagere kom ud fra havnekontoret, hvorfra der var planlagt en kort bustur til havneudvidelsen Ny Vesthavn.

På turen fortalte ministeren, at han gik i skole på Munkesøskolen i Kalundborg fra første til og med tredje klasse. Og at han og familien i dag har sommerhus i Odsherred Kommune.

Kaare Dybvad Bek var både nærværende og så afslappet, at han kan være et bud på »Danmarks mest cool minister«. Og så taler han ligesom andre almindelige mennesker, hvor andre og typisk meget erfarne politikere har lært at tale i »salgbare overskrifter«. Det er en udgave af »politikersprog«, som kan være meget effektiv, når det er godt strikket sammen.

Fremme på Ny Vesthavn fik Dennis Olesen, managing director og chef for Norden for APM Terminals, ordet og fortalte om, hvorfor man valgte at etablere sig i Kalundborg. Der var der flere grunde til, blandt andet den gode beliggenhed, vanddybden og plads til at udvide på. Terminalen dækker aktuelt 50.000 kvadratmeter på Ny Vesthavn.

Ny Vesthavn er Sjællands eneste dybvandshavn med 15 meter dybt vand, og det dybe havnebassin strækker sig langs hele den 500 meter lange kaj.