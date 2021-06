Se billedserie Miljøminister Lea Wermelin (S): - Jammerland Bugt er ikke omfattet af de områder, som Europa-Kommissionen har peget på. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Minister: - Vi har ingen overvejelser om bugten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Minister: - Vi har ingen overvejelser om bugten

Kalundborg - 17. juni 2021 kl. 12:34 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup

Jacob Jensen (V) er fortsat ikke tilfreds med de svar, han har fået, først af klimaminister Dan Jørgensen - og senest af miljøminister Lea Wermelin - på spørgsmål, der vedrører Jammerland Bugt som beskyttet område for trækfugle. Et synspunkt, som støttes af biologer, senest af Søren Mark Jensen, der taler for at afstå Jammerland Bugt som vandområde for kystnære havmøller.

Jacob Jensen har derfor - igen - stillet spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin i sagen.

- Det fremgår, siger Jacob Jensen, at området ved Jammerland Bugt ikke har indgået i regeringens overvejelser om udpegning af fuglebeskyttelsesområder, da man har vurderet behov for udpegning af områder i Nordsøen samt Østersøen omkring Bornholm. Jammerland Bugt har således ikke har været overvejet.

Men, spørger Venstres miljøordfører, alligevel har regeringen udpeget området i Smålandsfarvandet ved Omø, som jo hverken ligger i Nordsøen eller i Østersøen ved Bornholm. Vil ministeren redegøre for, hvorfor har man udpeget Smålandsfarvandet ved Omø som fuglebeskyttelsesområde, men end ikke har overvejet området ved Jammerland Bugt?

Miljøminister Lea Wermelin (S) skriver i sit svar, at der skal sondres mellem beskyttede havområder og fuglebeskyttelsesområder og havstrategiområder, der udpeges efter forskellige direktiver og krav.

- Vedrørende fuglebeskyttelsesområder, der udpeges efter fuglebeskyttelsesdirektivet, fremgår det, at der ikke i øjeblikket er overvejelser om udpegning af yderligere marine fuglebeskyttelsesområder, der ligger ud over de områder, Europa-Kommissionen har peget på, og som der foreligger nærmere data for, siger Lea Wermelin.

- Jammerland Bugt er ikke omfattet af de områder, som Europa-Kommissionen har peget på. Det fremgår også, at der pt. ikke er viden om naturtyper eller arter, som berettiger eller forpligter til udpegning af et Natura 2000-område i Jammerland Bugt. Vedrørende havstrategiområder, der udpeges efter havstrategidirektivet, fremgår det, at Miljøministeriet i havstrategiprocessen har vurderet behov for udpegning af beskyttede havområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm, hvorfor Jammerland Bugt ikke har indgået i overvejelserne. Smålandsfarvandet har heller ikke indgået i overvejelserne om udpegning af havstrategiområder, fastslår miljøministeren.

Klimaminister Dan Jørgensen har i alle svar til Jacob Jensen henvist til, at det er Energistyrelsen, har behandler og træffer beslutning i sagen om den ansøgning til etablering af kystnære havmøller, som energiselskabet European Energy A/S ønsker at opføre.