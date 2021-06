Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S): - Politikerne, der står til ansvar for borgerne, skal træffe de vigtige beslutninger. Ikke embedsværket. Det er ånden i grundloven. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Minister: Politikere skal tage ansvar - eller gå af

Kalundborg - 05. juni 2021 kl. 15:39 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Det er politikernes opgave at træffe beslutninger - og politikernes ansvar at stå ved dem. Ellers er der ingen grund til, at de sidder der. Og træffer politikere beslutninger, der ikke er i overensstemmelse med (flertallet af) folkets holdning, så bliver de kasseret ved næste valg. Det er folkestyre. Det er demokrati. Og politikere, der ikke kan give relevante svar på konkrete udfordringer, men giver (alle) andre skylden for at det ikke gik, som det skulle, de skal også stå til regnskab, når vælgerne træffer deres dom.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S), vil have grundlovens udgangspunkt, folkestyret, tilbage, og det var udgangspunktet for den tale, han holdt på Høng Gymnasium og HF i det smukkeste solskinsvejr mellem buske og frugttræer lørdag.

- Det er ikke embedsværket, der skal træffe beslutninger. Men sådan kommer det til at se ud, og sådan bliver det, hvis vi som politikere ikke evner at træffe beslutninger - og stå ved dem. Det vil sige; forsvare dine holdninger overfor befolkningen.

- Der er en sammenhæng mellem årtiers politikerlede og politikernes manglende evne til at træffe beslutninger, de vil stå ved, sagde Kaare Dybvad Bek - og tilføjede, at der er mange basale grunde til, at vigtige beslutninger skal træffes af politikere:

- For mange år siden besluttede Venstre-flertallet i Herning at nedlægge byens lærerseminarium. Det brød borgerne sig ikke om, og ved næste valg straffede det traditionelt borgerlige flertal og valgte en socialdemokratisk borgmester. I dag - og lige siden - har Venstre igen flertal, men det fortæller historien om folkestyrets betydning. I Holbæk nedlagde man også - for år tilbage - lærerseminariet, der ikke kun var en uddannelsesinstitution, men også fødekæde til teater- og musiksteder, til lokal kulturudvikling. Jeg satte mig for at undersøge, hvem der havde ansvaret for så stor en beslutning. Men der var, viste det sig, stort set ingen af beslutningstagerne i den lokale bestyrelse, som skulle stå til regnskab for beslutningen, uagtet hvor vigtig den var. Beslutningstagerne var ikke folkevalgte.

Det duer ganske enkelt ikke. Sådan fungerer folkestyret, demokratiet og grundlovens principper ikke.