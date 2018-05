Se billedserie Forbindelsen over Kattegat fra Kalundborg-området via Samsø til Hov i Jylland sat i streger.

Minister: - Oplyste tal bygger på skøn

Kalundborg - 18. maj 2018 kl. 15:50 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) afviser den kritik, som radiokanalen Radio24syv står bag, og som handler om, at ministerens udmeldte tal for prisen på en bilforbindelse over Kattegat er »meget usikre«, fordi tallene i følge radiokanalen blev hastet igennen.

Radio24syv har baseret sine oplysninger på aktindsigt i sagen og citerer embedsmænd for stor usikkerhed om oplysningerne..

I en mail til Nordvestnyt Kalundborg skriver transport-, bygnings- og boligministeren følgende:

- Det er helt normal praksis at igangsætte en screening på et grundlag som det foreliggende. Screeningen skal give os et mere håndfast grundlag for at træffe beslutning om, hvorvidt vi skal gå videre med en egentlig forundersøgelse af projektet. Samtidig mener jeg, at det er relevant at fortælle offentligheden, at vi sætter screeningen i gang, og hvorfor vi gør det - i dette tilfælde fordi en foreløbig beregning tyder på, at en ren vejforbindelse kan brugerfinansieres i modsætning til en kombineret vej- og baneforbindelse.

Ministeriets pressechef, Mia Josiassen, henviser i mail til avisen til, at »ministeren både i et interview med Danmarks Radio og andre medier gjorde opmærksom på, at der er tale om foreløbige tal, som skal undersøges nærmere«.

Følgende udsagn fremgår af en pressemeddelelse, som ministeriet tidligere har sendt ud:

»Der er tale om en skønsmæssig vurdering fra Vejdirektoratet, som er forbundet med stor usikkerhed. Ministeren vil derfor - med opbakning fra transport­ordførerne fra regeringen og Dansk Folkeparti - igangsætte en nærmere undersøgelse af potentialet for en ren vejforbindelse over Kattegat. Den vil bl.a. omfatte et opdateret anlægsskøn og en opdateret trafikprognose, hvor der også tages hensyn til den seneste aftale om takstnedsættelse på Storebælt.«

Pressechefen oplyser, at ministerens udtalelser er sendt til de medier, som har bragt kritikken af ministerens tal. Også til Radio24syv, som har modtaget de samme informationer, understreger pressechefen.