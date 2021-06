Afslutningen af motorvejen til Kalundborg - her fra byggeriet af anden etape ved Sdr. Jernløse - påbegyndes i 2022. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Minister: Misforståelse at inddrage Kattegat

Af Bjarne Robdrup

Det er en kæmpe misforståelse, hvis man tillægger beslutningen om at topprioritere Kalundborg-motorvejen nu med en mulig Kattegatforbindelse. Det er to vidt forskellige projekter. En Kalundborg-motorvej er en selvstændig størrelse, som bør gennemføres under alle omstændigheder.

Det siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) til rygtesvis snak i krogene på Christiansborg om, at et politisk flertal - med regeringen og Venstre i spidsen - også tænker langsigtet, når motorvejens tredje etape fra Regstrup til Kalundborg gennemføres indenfor de nærmeste år med anlægsstart i 2022.

Kaare Dybvad Bek gentager: - Det er helt misforstået at tænke i de baner. Ingen kan være i i tvivl om behovet for at færdiggøre motorvejen helt til Kalundborg, set i lyset af den industrielle og erhvervsmæssige udvikling, Kalundborg er inde i, og som helt sikkert vil være til gavn også for det øvrige nordvestsjælland.

Men en eventuel Kattegatforbindelse skal jo under alle omstændigheder forbindes med en motorvej fra Sjællandssiden?

- Kalundborg-motorvejen har været mange år undervejs, og er et stort ønske fra erhverv og kommune, af helt andre grunde, med afsæt i udviklingen i Kalundborg, og i tilgangen til nye og flere arbejdspladser i byen.

Som de fleste er bekendt med, fortsætter ministeren, pågår i øjeblikket en undersøgelse, som Vejdirektoratet står i spidsen for, og som skal afdække en lang række forhold omkring en mulig Kattegatforbindelse. Og som rigtig mange også er bekendt med, vil denne undersøgelse først være afsluttet hen mod årets slutning. Derefter skal undersøgelsens konsekvenser behandles politisk. Det er der, vi står nu. Jeg har personligt ikke tænkt mig at tage stilling til en Kattegatforbindelse, før der er et grundlag at gøre det på. Hvis det overhovedet er rentabelt, siger Kaare Dybvad Bek.

Borgmester Martin Damm (V), Kalundborg:

- Det er mindst 30 år siden, at ønsket om en motorvej mellem Kalundborg mod Holbæk og hovedstadsområdet lokalpoltisk og erhvervsorienteret blev lagt frem. Det er i de efterfølgende årtier understøttet af erhvervslivet og Kalundborg Kommune. Nu sker der endeligt noget, og det har vi brug for. Det har intet med Kattegat at gøre, siger borgmesteren.