Se billedserie Pænt over 100 konferencedeltagere fra lystfiskerorganisationer, politisk repræsentation og faglige enheder, herunder kommuner, deltog i konferencen på Kragerup mandag. Foto: Bjarne Robdrup

Send til din ven. X Artiklen: Minister: Mere fokus på vandmiljø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minister: Mere fokus på vandmiljø

Kalundborg - 11. november 2019 kl. 19:12 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vilkårene for lystfiskeri og lystfiskerturisme skal forbedres og forstærkes i de kommende år, sagde minister Mogens Jensen (S) på konference på Kragerup Gods.

*

Natur og miljø skal have en fremtrædende plads i regeringens arbejdsindsatser. Og natur og miljø vil blive taget langt mere seriøst i de kommende år end vi har set det tidligere.

Det sagde Mogens Jensen (S), minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, da han talte til 125 repræsentanter fra Fishing Zealand på Kragerup gods mandag, hvor organisationen afviklede sin sjette konference gennem tiderne. Konferencen handlede om visioner for fremtidens lystfiskerturisme og lystfiskeri, men havde også fokus på kerneværdierne i Fishing Zealand, »der på bæredygtig vis gavner miljøet, det lokale erhvervsliv og den sociale indsats over for børn og unge«.

Ministeren talte generelt med den brede pensel i det politiske billede af visioner for vandmiljøet, hvor der er behov for at sætte aktivt ind til gunst for å- og vandløb og for at fremme og udvikle lystfiskerturismen.

Meget vil og skal lykkes, men vi må også erkende, at vi måske ikke har penge til alle de projekter, vi gerne vil have op at stå, her og nu, sagde Mogens Jensen.

Efter ministerens oplæg, som han modtog stort bifald for, var der lejlighed til at stille spørgsmål. Herunder om et af de centrale problemer, de ulovlige net:

- Jeg skal have noget konkret viden på det område, før jeg kan svare kvalificeret. Men det er et område, vi vil se på, sagde Mogens Jensen, der også glædede siog over alle de tiltag, som Fishing Zealand og andre lystfiskerorganisationer arbejder med.

Fishing Zealand er et projekt, som består af forskellige samarbejdspartnere. Danmarks Sportsfiskerforbund, adskillige kommuner (herunder Kalundborg) på Sjælland og Øerne og frivillige lystfiskere arbejder sammen med lokale virksomheder og turistorganisationer om »at udvikle bæredygtig lystfisketurisme og forbedre fiskemuligheder i hele regionen«.

Projektet er, som organisationen selve udtrykker det, til stor fordel for lystfisketurismen og lokal erhvervsvækst, men også for miljøet og lystfiskerne.

At lystfiskeri og lystfiskerturisme også udgør en økonomisk faktor, slog Mogens Jensen fast, da han sagde, at området på årsbasis generer en omsætning på cirka en milliard kroner i Danmark.

Det var borgmester i Kalundborg Kommune, Martin Damm (VC), der åbnede konferencen på Kragerup og bød de mange gæster velkommen.

Dagen bestod af ialt tre oplæg i plenum samt to workshop-runder, som skal ruste turistråd, politikere, offentligt ansatte, virksomheder, lystfiskere generelt og andre interessenter til at være med i videreudvikling af bæredygtigt lystfiskeri i de kommende år.