Se billedserie Sundhedsminister Magnus Heunicke (i midten) flankeret af Novos administrerende direktør Lars Fruergaard Jørgensen (t.v.) og Rasmus Horn Langhoff. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Minister: - Ja, motorvejen skal færdiggøres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minister: - Ja, motorvejen skal færdiggøres

Kalundborg - 17. januar 2020 kl. 19:38 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om solen skinner for, hvad der føles som første gang i mands minde, blæser det bidende koldt denne fredag formiddag. Vi står og venter på sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) og den lokalvalgte sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff (S), der er blevet inviteret ud og se Novo Nordisks produktionsfaciliteter i Kalundborg, der leverer halvdelen af verdens insulin.

- Vi er her fordi, Novo Nordisk er Danmarks vigtigste virksomhed på sundhedsområdet, fortæller ministeren, da han møder os efter rundvisningen.

- Derfor har vi også spurgt, hvad vi kan hjælpe med, siger han.

Det spørgsmål stiller jeg videre til Lars Fruergaard Jørgensen, administrerende direktør for hele Novo Nordisk, der har ageret dagens guide.

- Svaret var, at være med til at skabe gode vilkår i Danmark, men også det at vi kan arbejde sammen ude omkring i verden, siger han.

Både direktøren og ministeren henviser til et fælles fremstød, de for nyligt lavede i Warszawa i Polen. Ifølge dem vil det i sidste ende skabe arbejdspladser i Kalundborg. Det skyldes aftaler, om at sælge flere af Novos produkter i Polen, hvilket vil føre til en øget produktion i Kalundborg.

- Derfor skal vi også sikre, at der er gode forhold her i Danmark med blandt andet ordentlig infrastruktur, siger Magnus Heunicke.

- Betyder det en motorvej til Kalundborg?

- Der er helt sikkert et behov, og ja, motorvejen skal færdiggøres til Kalundborg, siger han.

På spørgsmålet om, man kan regne med, at arbejdet går i gang i denne valgperiode, er svaret mere nølende.

- Vi har kun 25 procent af stemmerne i Folketinget, så vi skal have forlig med de andre partier, siger han.

- Virkeligheden er jo, at der generelt er stor opbakning til en Kalundborg-motorvej. Der er bare hård kamp om midlerne, og der bliver kæmpet for dem i hele landet. Så man kan ikke læne sig tilbage. Vi skal kæmpe for den og blive ved og ved, siger Rasmus Horn Langhoff.

Magnus Heunicke har også været meget involveret i diskussionen om manglen på praktiserende læger. I september var han på besøg på Kalundborg Sundheds- og Akuthus for at proklamere, at ministeriet havde givet tilladelse til oprettelsen af regionale forsøgsklinikker i syv af Region Sjællands kommuner, herunder Kalundborg. Det har blandt andet ført til, at der efter planerne åbner en såkaldt »nærklinik« i Kalundborg til efteråret.

- Forhåbentlig kan de her klinikker være med til at dirke noget op, når de tilbyder lægerne, at de kan komme ud og være lønmodtagere i en periode, få en relation til patienterne og prøve af, om det er noget for dem. Men nærklinikkerne er kun en del af løsningen. Vi mener blandt andet, at man skal tænke turnusordningen for lægerne mere offensivt, siger han.

Her henviser ministeren til, at Socialdemokratiet tidligere har foreslået, at de nyuddannede læger i et af de to seks måneder lange turnusforløb, som de skal igennem får pligt til at arbejde et halvt år i et område med stor lægemanglen. Lægerne har selv været kritiseret forslaget og kaldt det for »tvang«.

- Jeg ved godt, at de ikke er begejstrede. Og vi uddanner flere læger, så på sigt bliver problemet formentlig løst. Men lige nu og her har vi et samfundsproblem, siger ministeren.

- Hvornår kommer I med et mere konkret udspil?

- Det arbejde er vi ikke helt færdige med. Vi har nogle forhandlinger med Praktiserende Lægers Organisation, siger Magnus Heunicke som det sidste, inden han bliver guidet videre, og interviewet er forbi.