Værestedet Minihøjskolen, der for knap en måned siden flyttede fra Rynkevangen til Nørre Allé 25, har fået ret til at bruge et lille skovområde ved Kalundborgkollegiet, hvor der kan laves et bålsted. Her ses Vinni Mortensen, der er teamleder i kommunens Misbrug og Socialpsykiatri, fremvise stedet.

Minihøjskolens brugere får tildelt skovområde til bålsted

Det er knap en måned siden, at det kommunale værested for sindslidende, Minihøjskolen, flyttede fra en gammel gårdbygning på Rynkevangen til Nørre Allé 25, hvor brugerne nu deler adresse med kommunens prg. 85 socialvejledere, der også er flyttet ind, samt distriktspsykiatrien, der lå der i forvejen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her