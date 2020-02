Mini-kabaret turnerer i forsamlingshusene

Forestillingen handler om at være det lykkeligste folk i hele verden, som alligevel kan være lidt surt på det meste, om ytringsfrihedens gåder, om det bekymrende i at nærme sig afslutningen af arbejdslivet, om at stå fast og naturligvis om det vigtigste: kærligheden. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Kalundborg Kommune.