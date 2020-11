Mini-Røs - Nyt førskoletilbud på friskole

Som noget helt nyt starter Friskolen På Røsnæs et førskole-forløb for kommende 0. klasse.

Mini-Røs er et førskoletilbud startende fra 1. maj 2021, hvor børnene får mulighed for at lære skolen, personalet og de andre elever at kende.