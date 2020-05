Det lille selskab på seks sørgede for, at 2020 trode coronakrisen alligevel ikke blev året, hvor der slet ikke skete noget i Gryden på Møllebakken i Kalundborg på 1. maj. Foto: Ulrik Reimann

Mindste 1. maj ved Gryden

Alligevel blev 1. maj også markeret med personligt fremmøde i Gryden først på eftermiddagen fredag. Et ganske lille selskab på fire personer troppede op og medbragte en enkelt lille, rød fane - faktisk et lille Dannebrog, hvor det hvide kryds var farvet rødt i dagens anledning.

- Vi synes ikke om en 1. maj uden, at der sker noget i Gryden, fortalte en af de fremmødte, Dorte Birch, som blev bakket op af Anne Juul og ægteparret Kirsten og Birger Neergaard, der alle nikkede bekræftende.

Gruppen havde medbragt sangbøger med arbejdersange og oplyste, at de ikke ville holde egentlige 1. maj-taler, men blot snakke hyggeligt sammen inden en fælles spadseretur med udgangspunkt fra det smukke Møllebakken.

- Vi skal også have en lille én, det er nemlig også en 1. maj-tradition, som er værd at holde liv i, erklærede Dorte Birch, som havde medbragt en lommelærke og små glas. Seks glas kom i brug, da endnu to stødte til selskabet.