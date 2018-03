Gunver Jensen (S) har sammen med SF og Enhedslisten sendt anmodning om budgetdebat om fyringer afsted til borgmester Martin Damm (V). Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Mindretal vil have fyringer til debat

Kalundborg - 13. marts 2018

- Det er ikke vores opfattelse, at vi som politikere skal blande os i fyringer i kommunen, selvom det i den grad er ganske forfærdeligt for de medarbejdere, det går ud over. Men det er til gengæld vores opgave at holde et vågent øje med, om fyringerne får konsekvenser for nogle af vores borgere. Og det gør de her. Det kan vi ikke acceptere.

Ordene kommer fra Socialdemokraternes borgmesterkandidat ved kommunalvalget sidste år, Gunver Jensen, og baggrunden er en udtalelse, som Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten er gået sammen om til borgmester Martin Damm (V). De tre partier vil have en debat på budgetseminaret senere i marts om konsekvenserne af fyringerne.

Mange flere på centret

Udtalelsen lyder som følger:

»Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten ser med stor alvor og bekymring på afskedigelserne i Center for Misbrug og Socialpsykiatri. Afskedigelse af ca. 20 procent af personalet kommer til at gå ud over kommunens svageste borgere, hvilket vi naturligvis ikke kan acceptere.

Vi har derfor bedt om, på det kommende planseminar den 22. og 23. marts, at få en orientering og en budgetmæssig vurdering af forløbet, der førte frem til 15 fyringer og fire stillinger, der ikke genbesættes. Vi kan konstatere, at der er mere end en fordobling af antal tilkomne borgere fra 2016 til 2017 i Center for Misbrug og Socialpsykiatri«.

Og videre hedder det i udtalelsen:

»Vi mener selvfølgelig, at politikerne har det overordnede ansvar for kommunens økonomi og budget, og derfor også for den økonomiske udvikling, der er i Center for Misbrug og Socialpsykiatri.

Vi synes ikke det ser kønt ud, at ledende politikere prøver at vaske ansvaret af på personalet.

Uanset, at det ikke vil føre til serviceforringelser jævnfør kommunens kvalitetsstandarder, vil det være det, borgere kommer til at mærke.

Der er stadigvæk mange, rigtig mange penge i kommunens kasse. Også så mange, at denne situation kunne have været løst, uden at borgerne ville have kunnet mærket serviceforringelser. Det er den fleksibilitet, vi efterlyser, fremfor den økonomibrutalitet, som ledelsen i Kalundborg udviser«.

Gunver Jensen siger til avisen:

- Det er naturligvis vigtigt at anerkende, at budgetterne skal hænge sammen, og at der kan være en konsekvens, hvis det ikke er tilfældet. Men det er jo også en del af det politiske ansvarsområde at sikre, at rammerne er i orden. I den konkrete sag er der ingen tvivl om, at der vil være sårbare borgere, som kommer til at mærke forringelser i den service og hjælp, de modtager fra kommunen.

- Det er ganske enkelt ikke rimeligt, siger Gunver Jensen.