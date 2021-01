Specialistadvokat Aleksander Pilgaard, SIRIS advokater, oplyser, at der er lige under 70.000 kroner i fonden, som derfor skal nedlægges. PR-foto

Mindelegat nedlægges: Knap 70.000 kroner skal uddeles til ansøgere

Kalundborg - 24. januar 2021 kl. 10:42 Kontakt redaktionen

Tiden er løbet fra fonden - både når det gælder formål og størrelsen på formuen. Derfor vil Vores Kalundborg nu nedlægge Købmand Christian Nielsen Borris-Jørgensen og hustru Johanne Borris-Jørgensens mindelegat, der blev oprettet tilbage i 1974.

Det seneste år har specialistadvokat Aleksander Pilgaard, SIRIUS advokater på Østerbro i København, administreret fonden, og han oplyser, at der er lige under 70.000 kroner i fonden.

Legatets formål er at støtte forhenværende købmænd, samt enker eller døtre efter personer, som i mindst 10 år har drevet næringsvirksomhed i Kalundborg købstad, fortrinsvis indenfor manufakturhandel.

- Tiden er løbet fra fonden - både med formål og formue. Formuen er så lille, at den ikke kan give et afkast af relevans, siger specialistadvokat Aleksander Pilgaard.

Han oplyser videre, at som udgangspunkt må fonde ikke uddele af selve formuen, men kun afkastet.

- Afkastet af 70.000 er så lille efter nutidens målestok, at hvis der overhovedet er midler til at uddele legater, bliver legaterne så små, at de ikke udgør en reel hjælp for modtageren.

Civilstyrelsen, der er myndighed for fonde som Købmand Christian Nielsen Borris-Jørgensen og hustru Johanne Borris-Jørgensens mindelegat anser, ifølge Aleksander Pilgaard, groft sagt alle fonde med en formue under 3-4 mio. for små fonde, der kan opløses, hvis bestyrelsen ønsker det.

Og for at få opløst fonden, så skal de knap 70.000 kroner uddeles, og ansøgere har frist frem til 28. februar

Hvor stor udbetalingen til ansøgerne bliver, afhænger af antallet af ansøgninger, der kan imødekommes.

- Jeg forventer, at det bliver på et niveau på 5-10.000 kr. pr. ansøger, oplyser Aleksander Pilgaard. Han er ikke bekendt med tidligere uddelinger, da Aleksander Pilgaard kun har administreret fonden i cirka et år.

Ansøgninger vedlagt behørig dokumentation for, at ansøgeren er omfattet af legatets formål, kan sendes til Vores Kalundborg V/Peter Westergaard pmw@bdo.dk eller til advokat Aleksander Pilgaard, SIRIUS advokater, Dampfærgevej 10, 2., 2100 København Ø (ap@siriusadvokater.dk).

Ansøgninger skal være mærket »Borris-Jørgensens Mindelegat«.