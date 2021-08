Den socialdemokratriske ­spidskandidat til kommunal­valget Tina Beck-Nilsson afviser kritikken fra 3F-formand Flemming Lassen.Privatfoto Foto: Privatfoto

Min partiforening og flertallet står bag mig

Kalundborg - 17. august 2021 kl. 12:33 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Tina Beck-Nilsson afviser kritikken fra 3F-­formand Flemming Lassen. Min partiforening og et flertal af medlemmerne står bag mig, siger hun.

Den socialdemokratiske spidskandidat ved det kommende kommunalbestyrelsesvalg Tina Beck-Nilsson er ærgerlig over kritikken fra 3F-formand Flemming Lassen, men hun accepterer ikke præmissen om, at hun skulle have underløbet byrådsgruppen.

- Det er vigtigt at forstå, at det budskab jeg gik ud med i pressen i sidste uge ikke bare var nogle tilfældige holdninger, som jeg selv havde fundet på. Jeg talte på vegne af min partiforening, og det er et emne, som vi har diskuteret indgående i løbet af sommeren, siger Tina Beck-Nilsson.

Tina Beck-Nilsson understreger at hun er tilhænger af, at der kommer flere boliger i Kalundborg, men at man er nødt til at se på helheden.

- Det handler om at skabe de bedste forudsætninger for Kalundborg Kommune i fremtiden.

- Her er boliger og arbejdspladser centrale, men mere bløde emner som skoler, børnehaver, grønne områder og kultur er også vigtige, hvis Kalundborg skal være et godt sted at leve, og som folk har lyst til at flytte til, fortsætter hun.

Hun afviser kritikken af ikke at have informeret byrådsgruppen inden hun gik i pressen.

- Mandag aften, inden artiklen udkom, sendte jeg en mail til gruppeformanden, hvor jeg informerede hende om, at artiklen var på vej, fortæller Tina Beck-Nilsson.

Hun afviser også, at hun ikke skulle have mandat til at udtale sig på vegne af Socialdemokratiet.

- Der har været flere afstemninger i partiet det seneste år, der tydeligt viser, at jeg har opbakning fra et flertal af medlemmerne, siger hun.

Tina Beck-Nilsson ønsker ikke at kommentere på Flemming Lassens bemærkninger om splittelsen i Socialdemokratiet, men siger om 3F-formandens kritik af partiets placering og politik.

- Hvis Flemming Lassen ønsker en anden politisk retning, så skal han være velkommen til at stille op og arbejde for denne.