Millioner til svømmehal

- Der er fundet et akut renoveringsbehov, og derfor var udvalgsmedlemmerne ikke i tvivl om, at pengene skulle bevilges, fortæller udvalgsformand Jakob Beck Jensen (V).

Gennemgangen, som er udført af et rådgivende firma med teknisk viden på dette område, konkluderer, at der er et akut behov for renoveringen. Arbejdet omfatter udbedring af skader og forbedringer i betonkonstruktionen samt de omkringliggende konstruktioner ved springbassinet i svømmehallen.