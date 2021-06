- Initiativet med BioTEK-Future er i forlængelse af vores folkeskolestrategi, fortæller Michael Gravesen, direktør for børn og ungeområdet i Kalundborg Kommune. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Million-støtte til uddannelse

Kalundborg - 30. juni 2021 kl. 14:46 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Knowledge Hub Zealand modtager sammen med projektpartnerne; Kalundborg Kommune, EUC Nordvestsjælland og Absalon knapt 1,5 millioner kroner i støtte fra Novo Nordisk Fonden til projektet "BioTEK-Future".

BioTEK-Future projektet vil styrke børn og unges teknologiske og naturfaglige nysgerrighed gennem innovative og anderledes oplevelser i forløb, hvor eleverne blandt andet oplever, hvordan konkret læring er koblet til uddannelses- og karrieremuligheder.

I projektet udvikler og afprøves samarbejder om STEM-undervisning mellem virksomheder, grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Kalundborg Kommune. Centralt for samarbejderne er, at skoler og ungdomsuddannelser indgår som et element i hinandens undervisningsforløb.

I projektet arbejdes der med 40 lærere og 600 børn og unge. Der udvikles i alt 18 undervisningsforløb indenfor temaerne robotteknologi og food science til kommunens grundskoler og ungdomsuddannelser.

Efter projektperioden indgår forløbene i en materialebank forankret i Kalundborg Skoletjeneste, og udrulles til alle kommunens grundskoler og ungdomsuddannelser som "plug and play" forløb indeholdende en materialekasse og et undervisningsforløb.

- Initiativet med BioTEK-Future er i forlængelse af vores folkeskolestrategi, som kommunalbestyrelsen besluttede i foråret 2021. Her fremgår det blandt andet, at folkeskolerne i Kalundborg Kommune kan anvende vores fælles skoletjeneste, som faciliterer læringsaktiviteter på eksempelvis det naturfaglige område, fortæller Michael Gravesen, direktør for børn og ungeområdet.

BioTEK-Future projektet sker i et samarbejder mellem Knowledge Hub Zealand, Kalundborg Kommune, EUC Nordvestsjælland og Absalon hvor hver projektpartner spiller en aktiv rolle. Projektet understøtter således en strategisk indsats for at styrke samarbejdet- og skabe synergier på langs og tværs af STEM-uddannelseskæden i Kalundborg Kommune.

- Vi ser projektet som en ambitiøs og vigtig indsats på skoleområdet, der taler direkte ind i hele den store uddannelsesmæssige satsning vi oplever i og omkring Biotekbyen Kalundborg lige nu siger Christian Beenfeldt, projektchef for Knowledge Hub Zealand.

- Blandt andet åbner Absalon her til sommer nyt stort campus der blandt andet skal huse diplomingeniøruddannelser i bioteknologi og maskinteknologi, og Helix Lab slår ved årsskiftet dørene op til nyt og topmoderne center, der skal være omdrejningspunkt for samarbejder mellem virksomheder i Kalundborg og universiteterne i hele Danmark. Helix Lab er i øvrigt skabt med støtte fra Novo Nordisk Fonden, Novo Nordisk og Novozymes på samlet 120 millioner kroner. Til efteråret ser vi desuden også frem til, at Maskinmesterskolen i København starter den praktiske del af maskinmesteruddannelsen i vores nabokommuner Holbæk og Slagelse samt længere østpå i Næstved. Så der sker rigtig mange spændende ting på uddannelsesområdet i Region Sjælland lige nu, bemærker Christian Beenfeldt.