Milliard-aftale i Jammerland Bugt på plads i år

Kalundborg - 01. juni 2021 kl. 05:59 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Der er ikke sat en dato på. Men forventningen er, at det private energiselskab European Energy A/S, som siden 2012 har arbejdet på at få tilladelse til at opføre kystnære havvindmøller i Jammerland Bugt, har en aftale på plads med en vindmølleproducent i år.

En aftale til et milliard-beløb.

Forhandlinger mellem (flere) vindmølleproducenter og European Energy pågår i øjeblikket. Det bekræfter Mathias Aarup Berg, communications manager:

- European Energy forventer at få etableringstilladelsen fra staten (Energistyrelsen, red.) i hus senest næste år.

Prisen på (hav)vindmøller faldt kraftigt i 2017, 2018 og 2019, men investorer er fortsat villige til at betale mere for dem end nogensinde før.

- Vi kan naturligvis ikke sige noget om de igangværende forhandlinger, men det er da klart, at ligesom husejeren går til tre forskellige håndværksmestre for at få det bedste tilbud, hvis hun skal have lavet en carport, så forhandler vi med flere vindmølleleverandører. Den aftale, der indgås, er selvklart betinget af, at vi også får en etableringstilladelse til projektet i bugten, siger Mathias Aarup Berg.

Sidste år blev der i følge net­avisen Energy Supply, der citerer Finans, på globalt plan opsat vindmøller med en samlet kapacitet på 93 GW, og det er rekord.

Men mens udviklingsselskaber som Ørsted og European Energy præsenterer rekordoverskud, kører vindmølleproducenter som Siemens Gamesa og GE med underskud. Også længere nede i fødekæden hos underleverandører er det en kamp at få bundlinjen til at balancere, Der er således kamp om (lave) priser på havvindmøller.

Ifølge aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen lider mange virksomheder blandt andet under, at en række lande fra 2017 begyndte at udfase statsstøtteordninger og i stedet gik over til at opføre nye vindmølleparker via auktionsrunder.

- Man er i gang med at absorbere de meget store prisfald, man oplevede på vindmøller i 2017, 2018 og 2019. Oven i det har vi haft en situation, hvor corona har givet noget modvind. Nu oplever vi så, at prisen på råvarer fiser i vejret. Det er egentlig bare med til at fastholde, at det overordnede indtjeningsniveau i den her industri er for lavt, siger Jacob Pedersen til Finans.

Han forventer dog, at markedet vil normalisere sig i løbet af de kommende år, blandt andet via øget konsolidering i branchen, og at virksomhederne dermed vil kunne forbedre deres indtjening.

Der eksisterer mange »prisbud« på, hvad en havvindmølle koster. Tidligere har det været fremme, at det koster 7,5 millioner kroner per megawatt (MW) at producere en mølle på land. Og op mod det dobbelte til havs. Altså 12-14 millioner kroner per megawatt.

European Energys udgangspunkt for Jammerland er 40 møller på hver seks MW op til de 240 MW, der er udbudt af staten under åben dør-projekterne for private energiselskaber. Altså op mod 80 millioner kroner pr mølle - eller ikke under tre milliarder totalt.