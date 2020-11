Se billedserie Michael Jørgensen med sit bevis på, at han har taget uddannelsen som karosseritekniker. Fotos: Jørn Nymand

Michael fjerner alle Bilka-bulerne

Kalundborg - 02. november 2020 kl. 07:42 Kontakt redaktionen

Ligegyldigt hvor omfattende sikkerheds- og advarselsudstyret er på bilen, så er der alligevel dagligt masser af biler, som får en bule. Det kan enten være de irriterende Bilka-buler, mindre buler og små ridser måske forårsaget af en bildør, der bliver åbnet og rammer, eller når en anden bilist bakker op i ens bil. Stenslag fra løse sten og påkørsler af lygtepæle - mulighederne er mange, når det gælder buler i bilen.

Hos T. A. Auto & Pladeværksted i Ubby har man en specialist til at tage sig af disse skader på bilen, og med den nyeste teknologi, så lykkes det for pladesmed og karosseritekniker Michael Jørgensen at fjerne den irriterende lille bule. Det kan også en gang imellem klares, uden at bilen skal omlakeres.

I 20 år har Michael Jørgensen snart rettet buler ud på værkstedet hos Troels Andersen på Hovvej 24B, indehaver af T.A. Auto & Pladeværksted. Han har dygtiggjort sig, og efter sin uddannelse som pladesmed har han efteruddannet sig til karosseritekniker og på den måde fulgt med udviklingen og kender alle de nyeste teknikker, så arbejdet kan laves så nemt og skånsomt for bilen og for kunden.

- Og der sker hele tiden en udvikling på området, hvor man udvikler nye teknikker til at løse opgaverne på. Og tre dage om året er jeg på efteruddannelse i Silkeborg for at lære de nyeste tiltag, fortæller Michael Jørgensen.

Troels Andersen er glad for at kunne tilbyde kunderne denne ekspertise. Pladesmede og karosseriteknikere er nemlig en mangelvare. Uddannelsen har desværre svært ved at tiltrække de unge mennesker, der gerne vil arbejde med biler.

Under uddannelsen lærer man at rette buler ud, at fremstille og tilpasse nye pladedele til biler i materialer som stål, letmetal, aluminium og plast og svejse dem fast, ligesom man bliver i stand til at undersøge og vurdere omfanget af skader på biler

Der er en meget lav arbejdsløshedsprocent indenfor faget, afvekslende arbejdsopgaver og gode muligheder for elevplads

- Og når der skal rettes buler ud, så er der altid en gratis lånebil til rådighed, gør Troels Andersen opmærksom på.

Han er med i AutoMester-kæden, der er landets største autoværkstedskæde med 420 værksteder tilknyttet. Tidligere på året blev T. A. Auto & Pladeværksted en del af AutoMester-kædens E+ koncept, hvor værkstedet kan reparere hybrid- og el-biler.