Mexicansk debut på Rock'er

- Vi går lidt og overvejer, om vi skal holde nogle temafester på Solskinspladsen, hvor vi rejser et stort telt og holder 90'er- eller 80'er-fest med enten levende musik eller DJ. Får vi de nødvendige tilladelser, så regner jeg med, at vi kan gøre det i løbet af september, hvor vejret plejer at være godt og varmt nok til at man kan feste i et telt, siger Sülle Gövercin.

- Det glæder vi os meget til, og vi er med både torsdag, fredag og lørdag. Vi får et 190 kvadratmeter stort telt, hvor vi laver en stor mexicansk buffet med både varme og kolde retter. Der bliver mulighed for at købe noget let take away. Maden laver vi i vores køkken her i restauranten og kører det efterfølgende ud til festpladsen, hvor vi har mulighed for både at opbevare det kolde og det varme mad forsvarligt. Selv om vi er væk fra restauranten i Kordilgade, så kommer vi ikke til at gå på kompromis med vores kvalitet, understreger Sülle Gövercin.