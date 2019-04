Mette Mortensen kæmpede i 58 dage for at vinde årets sæson af »Alene i Vildmarken«, men valgte til sidst at lytte til lægens råd og tage hjem. Foto: United Production ApS

Send til din ven. X Artiklen: Mette fra Vildmarken fortæller i Ubby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mette fra Vildmarken fortæller i Ubby

Kalundborg - 28. april 2019 kl. 17:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi er så heldige i Hvidebæk Lokalråd, at vi har fået en aftale med Mette Mortensen fra »Alene i Vildmarken III« torsdag den 2. maj i Ubby Forsamlingshus, oplyser Elsebeth Ring Andersen fra rådet.

Mette Mortensen fortæller om sine helt personlige oplevelser under opholdet i den norske vildmark og om hvorfor hun valgte at deltage i TV-programmet »Alene i Vildmarken III«. I Ubby kan man høre om Mette Mortensens kampe, udfordringer, prioriteringer og om det store savn til familien og børnene. Om følelsen af ensomhed, isolation, taknemmelighed og ikke mindst om hendes store udfordring med at skaffe mad. I foredraget får man svarene på, hvordan og hvorfor hun brugte alle sine kræfter på at etablere et stabilt, tørt og trygt hjem ved Salsvatnet, hvorfor det var så vigtigt for hende at være et skridt foran, og hvordan hun håndterede områdets vådeste september i 10 år.

- Om jeg er blevet et bedre menneske? Tja... måske på nogle punkter. Under hele opholdet i vildmarken var det essentielt og vigtigt for mig, at opretholde et mentalt overskud - også når jeg var udfordret. Derfor brugte jeg dagligt tid og ressourcer på lidt selvforkælelse med god anretning af maden, fodbad, vandreture og mindre håndværksprojekter. På den måde kunne jeg holde de negative tanker, ensomheden og kedsomheden for døren og finde glæde ved hver dag i vildmarken. Det har været en kæmpe oplevelse, og jeg har fået så meget godt, og mere til, med mig hjem.

Foredraget er for alle som er nysgerrig på naturen og på de fysiske og psykiske reaktionsmønstre der kommer til overfladen, når de er sultne, kolde, alene og udfordret. Det er en utrolig givende, ærlig og spændende fortælling med mange små fif og tricks til, hvordan man kan klare sig alene i den norske vildmark.

Arrangementet begynder kl. 18, og så er der mulighed for at deltage i spisningen. Man kan også høre Mette Mortensens foredrag uden at spise med.