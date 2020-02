Messe skal være større

- Vi er godt tilfreds med afviklingen af den første Nyt til Bolig & Familie-messe i Kalundborg. Udstillerne har givet os utroligt gode tilbagemeldinger, og mange har allerede booket sig ind med en stand til 2021. En messe af denne type i Kalundborg kan over en weekend sagtens tiltrække omkring 10.000-12.000 besøgene i de kommende år. Nu er den første version afviklet, og nu har vi et helt år til at arbejde på at gøre messen endnu større og bedre. Messen skal have mange flere, ikke mindst, lokale udstillere og et bredere sortimentet med for eksempel en del flere møbler, brugskunst, design, interiør og eksteriør til boligen, fortæller arrangør John Nielsen fra DanMesser.