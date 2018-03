Meredin udvider åbningstiden og optimerer servicen i butikken

- Vi skal jo have åbent, når kunderne også har tid til at handle, siger byggecenterchef Peter Honeré som forklaring på, at XL-BYG Meredin i Kalundborg fremover har åbent også på søndage og på øvrige helligdage.

Nu er ombygningen færdiggjort, og byggemarkedet har nu fået nyt inventar, som bl.a. består af lave reoler, så kunderne får et bedre overblik over, hvor de mange forskellige varer er placeret.

Den lokale tømmerhandel

Det er også langt nemmere for kunderne at finde hjælp hos Meredin-medarbejdere, idet man i stedet for at samle informationen et enkelt sted, nu har etableret nogle pulte rundt i butikken, hvor de enkelte medarbejder holder til og kan svare på spørgsmål og rådgive kunderne.