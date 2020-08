Varehuschef Dennis Larsen, føtex Kalundborg, synes, at kundernes evne til at vise hensyn har været utroligt positiv under coronakrisen. Foto: Mie Neel Foto: Foto:Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Mere respekt for de ansatte i dagligvarebutikkerne under coronakrisen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere respekt for de ansatte i dagligvarebutikkerne under coronakrisen

Kalundborg - 30. august 2020 kl. 11:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens landet har været lukket ned, har især en branche holdt hjulene i gang i lokalmiljøet - dagligvarehandlen. Butikkernes evne til at forsyne os med fødevarer under krisen har tilsyneladende fået sjællændernes øjne op for vigtigheden af det arbejde, de ansatte udfører. Det viser en ny befolkningsundersøgelse indsamlet via Epinion samt en intern undersøgelse foretaget blandt 3605 medarbejdere i føtex.

I befolkningsundersøgelsen svarer knap seks ud af 10 fra regionen, at vi generelt er blevet bedre til at anerkende medarbejderne i landets dagligvarebutikker. Og spørger man de ansatte i føtex, så deler syv ud af 10 den også opfattelse. De mener nemlig, at kundernes respekt for dem og deres kollegaer er vokset under krisen.

Samtidig fortæller otte ud af 10 ansatte i føtex, at coronakrisen har givet dem en øget følelse af, at deres arbejde er vigtigt for samfundet. Ifølge Dennis Larsen varehuschef i føtex Kalundborg, er det især den synlige anerkendelse fra kunderne, der får de ansatte til at føle, at de er vigtige for vores samfund.

- Vi har haft en del kunder, der har anerkendt vores medarbejdere. De har kommunikeret personligt til medarbejderne, og jeg har modtaget rosende ord via de sociale medier, der har omhandlet vores medarbejderes indsats, fortæller Dennis Larsen.

Udover øget respekt for de ansatte, indikerer undersøgelsen, at det er lykkedes for de fleste at holde afstand, være tålmodige og generelt vise hensyn under indkøbsturen.

I befolkningsundersøgelsen er det 86 procent af de adspurgte fra regionen, der mener, at folk har været gode til at vise hensyn til hinanden, når de har købt ind.

Det bekræfter tre ud af fire ansatte i føtex, som fortæller, at kunderne har været gode til at vise hensyn til dem og deres kollegaer. Kundernes evne til at vise hensyn har været utroligt positivt, siger Dennis Larsen.

- Kunderne har selv bidraget til at udvise samfundssind. Der har været en forståelse for at tingene på nogen områder er blevet ændret i deres »normale« indkøbsmønster, grundet de tiltag der har været igangsat for mindske smitten, fortæller Dennis Larsen.

Selvom coronakrisen har sat pres på mange medarbejdere i landets dagligvarebutikker, er det ikke noget, man kan spore i arbejdsglæden. I føtex fortæller to ud af tre medarbejdere, at arbejdsglæden er den samme som før corona-epidemien, mens knap hver fjerde faktisk er blevet gladere for at gå på arbejde. Samtidig synes halvdelen, at fællesskabet er blevet styrket i den føtex, hvor de arbejder.

For føtex Kalundborg er de positive tilbagemeldinger fra medarbejderne en dejlig nyhed og et bevis på, at med gode kollegaer og et tydeligt formål finder man sammen om opgaven.

- Vi har lyttet til vores medarbejdere og har haft helt klare procedurer for, hvordan vi skulle navigere i denne tid. Der er blevet kommunikeret flere gange dagligt, og vi er rykket endnu tættere sammen og løst de udfordringer, der har været. Det har skabt en stor tryghed for vores medarbejdere, som også er kommet vores kunder tilgode, lyder der fra Dennis Larsen, der dog også glæder sig over, at hverdagen er på vej tilbage igen.