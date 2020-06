Mere hjælp til ordblinde

Blandt initiativerne er blandt andet, at alle ordblinde elever skal have mulighed for at kunne komme på såkaldte KIK-kurser, at kurserne skal udbydes flere steder i kommunen og ikke kun på Rynkevangskolen som i dag, og at der skal oprettes et »rejsehold« af specialiserede lærere, der kan tage rundt på de enkelte skoler og støtte ordblinde elever.