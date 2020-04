Mere åbent i svømmehallen efter sommerferien

Der bliver udvidede åbningstider i Kalundborg Svømmehal i blandt andet weekender og om aftenen.

Det viser den nye aktivitetsplan for Kalundborg Svømmehal, som kultur- og fritidsudvalget netop har godkendt.

– Der bliver længere åbningstider, og så bliver det også mere gennemskueligt for borgerne at vide, hvornår der er åbent, siger Ole Glahn (R), formand for ældre- og sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune.

Årsagen til at administrationen ønskede at ændre ved aktivitetsplanen for svømmehallen var et ønske om en mere hensigtsmæssig drift samt en bedre mulighed for at kunne kommunikere de offentlige åbningstider ud.

Den nye aktivitetsplan er gældende fra den 10. august 2020.

Administrationen har på grund af den aktuelle situation vedrørende coronavirus kun haft mulighed for at høre Kalundborg Svømmeklubs ønsker og tanker i forhold til den nye aktivitetsplan.

I den nye aktivitetsplan er der taget hensyn til klubbens svømmeskole samt til deres konkurrencehold.

Kalundborg Svømmeklub har 503 medlemmer under 25 år og har dagligt konkurrencetræning og hold på svømmeskole.

I forhold til den offentlige åbningstid, er antallet af gæster i tidsrummet 15-17 og 19-21 omtrent det samme, og der er i gennemsnit 12 og 13 gæster for disse tidsrum.