Meny vil give kunder et pusterum

I Menys vinafdeling blev de handlende lørdag mødt af en overraskelse, for midt i mellem vinflaskerne havde swingjazz-duoen Troels G. Jørgensen og Hans Jakob Madsen taget plads ved henholdsvis keyboard og kontrabas, som de passioneret og indforstået brugte til at fylde lokalet med en afslappet musik.

- Det handler om at give folk et pusterum i hverdagen. Vi vil gerne give de handlende en indkøbsoplevelse med kant, påtage os værtskabet og byde ind med lokale musikere, forklarer købmand i Meny Peter Egebæk.

Flere stoppede da også op for en stund for at nyde musikken, heriblandt en far, der kom trillende med sin datter i en indkøbsvogn i den ene hånd og en kop kaffe i den anden.