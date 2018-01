Se billedserie Michael Rasmussen er glad for nu at være fuldtidsmedarbejder i Meny. Foto: Jørn Nymand

Meny skal hele tiden udvikles

Kalundborg - 22. januar 2018 kl. 20:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg skal være med til at udvikle butikken, og sørge for, at der løbende sker noget, så det stadig er spændende for kunderne at komme her, fortæller Michael Rasmussen, som nu har sagt farvel til jobbet som udviklingschef hos Dagrofa for fuldtids at hellige sig arbejdsopgaverne hos Meny på Nørre Allé, hvor kæresten, Peter Egebæk, er købmand.

Dagrofa har 522 dagligvarebutikker fordelt over hele Danmark og er en af landets førende virksomheder på det danske fødevaremarked. Dagrofa står bag Meny og SPAR, Min Købmand og Let-Køb. Og det var netop udviklingen af Meny-butikkerne, at Michael Rasmussen har stået i spiden for.

Nu kan han fuldt koncentrere sig om én enkelt Meny-butik, som han naturligvis på tætteste hold har fulgt den eksplosive udvikling af. Det har alle i Meny-kæden gjort. Kalundborg-butikken har sprængt rammerne, og ingen anden Meny-butik har vækstet så markant. Og sådan har det været i snart tre år.

- Det er jo fantastisk at opleve den opbakning, som kalundborgenserne giver Meny, siger Michael Rasmussen, som allerede er et kendt ansigt blandt kunderne, da han ofte har været at finde i butikken.

- Jeg elsker simpelthen at være i butikken. Det er nærmest en livsstil, og så er det som at være med i én stor familie, synes Michael Rasmussen.

Både Peter Egebæk og Michael Rasmussen går forrest, når det handler om at være flittige og engagerede. Det smitter også af på medarbejderne.

- Det skal simpelthen være en oplevelse at handle i Meny, slår Michael Rasmussen fast.

Udvidelse på vej

Selv om det ikke er mange måneder siden, at butikken afsluttede den store ombygning og modernisering, hvor kun ganske få detaljer fra den tidligere butik er tilbage, så er der igen nyt på vej, når der gælder rammerne for butikken. I løbet af efteråret er der nemlig planer om at udvide butikken igen.

Det store udvalg af fødevarer i Meny bliver endnu større, ligesom der også er andre tiltag på vej.

Michael Rasmussen peger på, at udmyghed er en vigtig egenskab at have med i bagagen midt i den succes, som man oplever i Meny, hvor hans ser frem til for alvor at blive en del af den store, lokale »Meny-familie«.