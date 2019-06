Meny-købmand overfaldet og truet under butikstyveri

To mænd på 33 og 30 år fra København var søndag formiddag kommet ind i Meny på Nørre Allé i Kalundborg. Her forsøgte de to mænd at stjæle en større mængde spiritus. De to blev dog opdaget på vej ud af butikken, og personalet løb efter dem for at tilbageholde dem. De to mænd kastede tyvekosterne fra sig og flygtede i hver deres retning. Med hjælp fra en kunde, lykkedes det at indhente og tilbageholde den 33-årige og bringe ham tilbage til butikken. Imens satte Michael Skovgaard Rasmussen efter den 30-årige butikstyv.