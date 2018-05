Slagtermester Jonas Kristensen og vinmand Carsten Kronborg inviterer til stor Gourmet Festival, hvor de vil præsentere noget af alt det gode, man kan få i Meny samt nogle spændende nyheder til kunderne. Foto: Jørn Nymand

Meny inviterer til kæmpe Gourmet Festival på Stejlhøj

Kalundborg - 07. maj 2018 kl. 18:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Meny har tidligere inviteret kunderne på smagsprøver i butikken, men næste gang, lørdag den 9. juni fra kl. 13-17, udvider man det storstilede arrangement og rykker det til Terminalen på Stejlhøj 10, og det får navnet Gourmet Festival. Her er der nemlig plads til lave 25 stande med god plads, så de 400 deltagere kan komme rundt og smage og blive inspireret til måske at prøve noget nyt.

Det er vinmand i Meny Carsten Kronborg, der fik idéen til at holde en Gourmet Festival, og det initiativ var slagtermester Jonas Kristensen hurtigt med på.

- Vi har sat billetterne til salg i butikken, og vi ser meget frem til denne dag, hvor der virkelig bliver mulighed for at præsentere noget at alt det, som vi laver her i butikken, siger Jonas Kristensen

På de 25 stande vil gæsterne kunne nyde smagsprøver fra blandt andet den store slagterafdeling, delikatessen, bageriet, frugt og grønt og fra fiskemanden og osteeksperterne i Meny.

Der bliver også mulighed for at smage tapas til Gourmet Festivalen.

- Når det gælder vin, så får vi besøg af et eksklusivt udvalg af producenter inden for vin, portvin og spiritus. Vi sætter særlig fokus på spanske og italienske vine, fortæller Carsten Kronborg. Der er mulighed for at bestille varer på festivalen, som så efterfølgende kan hentes i Meny.

I forbindelse med festivalen præsenterer Meny deres nye brochure for mad ud af huset. Der bliver også mulighed at smage den nyudviklende pølse, som lanceres i forbindelse med VM i fodbold, der for Danmarks vedkommende begynder lørdag den 16. juni.

149 kroner koster en billet, og dem er der 400 af, som kan købes i kiosken i Meny.