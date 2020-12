Meny har åbnet webshop

Marlies Eriksen har brugt de seneste par måneder for at gøre den klar. Og det er den nu - webshoppen hos Meny i Kalundborg.

Det åbner mulighed for, at kunderne nu kan sidde hjemme og klare deres indkøb på alle tider af døgnet.

Købmand Michael Skovgaard Rasmussen, Meny, fortæller, at det regnskabsmæssigt går rigtig godt, og at man derfor har sat gang i den webshop, som har været undervejs i nogle år. Nu var der mulighed for at få den realiseret i tæt samarbejde med Mariles Eriksen, som har sat en masse »kød« på det skelet, der har ligget klar i nogen tid.