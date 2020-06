Meny giver 40.000 kroner til ungdommen i KGB og RGI

- Mange foreninger og sportsklubber er hårdt ramt på økonomien som følge af nedlukningen af samfundet i forbindelse med corona-krisen. Lions Cup blev desværre aflyst, og dermed har det ikke været muligt at generere noget overskud. Vi vil imidlertid gerne være med til at gøre en forskel her i lokalområdet, og vi er både stolte og ydmyge over vores vanlige deltagelse som leverandør ved foreningernes arrangementer, hvor vi har haft den store ære at bespise de mange deltagere ved pinsens Lions Cup stævner. Og vi ved, at der er hårdt brug for pengene i klubberne, så de planlagte arrangementer i klubberne kan gennemføres.