Administrerende direktør for EatHappy i Skandinavien Jackie H. Nuñez og købmand Peter Egebæk foran det byggeri, som skal stå klar til en stor åbningsfest fredag den 7. maj, når EatHappy sætter gang i salget af sushi. Foto: Jørn Nymand

Send til din ven. X Artiklen: Meny åbner international sushi-shop midt i butikken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Meny åbner international sushi-shop midt i butikken

Kalundborg - 26. april 2021 kl. 15:02 Kontakt redaktionen

Kunder hos Meny i Kalundborg kan fra den 7. maj opleve et nyt shop-in-shop koncept med lækker frisklavet sushi i centrum.

Købmændene hos Meny Kalundborg, Michael Skovgaard Rasmussen og Peter Egebæk, har indgået en aftale med EatHappy, som har det mål at bringe sushi ud til hele Danmark og gøre sushi til allemandseje, og ikke noget der kun nydes i weekenden men også kan tages med i hverdagen som en nem mulighed. Det er en vigtig målsætning for EatHappy at bringe kvalitetssushi til alle.

På omkring 1000 adresser rundt i Europa har EatHappy åbnet de seneste år, og Meny Kalundborg er det tredje sted Danmark efter man har åbnet i Søborg og på Frederiksberg i København i to Meny-butikker.

Det er den 7. maj, at EatHappy åbner midt i Meny i Kalundborg, hvor EatHappys tilbud og unikke shop-in-shop sushiløsning bliver gjort tilgængelig for kalundborgenserne og alle sommerhusgæsterne.

EatHappy bliver centralt placeret i Meny, hvor kunder kan vælge imellem omkring 150 forskellige asiatiske specialiteter med sushi i centrum.

EatHappy har stor opmærksomhed på at følge fødevare- og conveniencetrends rundt omkring i Europa og være med til at bringe nye og spændende oplevelser til kunderne.

Alt bliver tilberedt friskt af sushikokke med de bedste råvarer og for øjnene af kunderne i butikken. Det er vigtigt for EatHappy at give den bedst mulige kundeoplevelse, hvilket netop gå hånd i hånd med ønsket fra de to købmænd.

Administrerende direktør for EatHappy i Skandinavien, Jackie H. Nuñez, har store forventninger til etableringen i Kalundborg.

- Det er et område i vækst, og det sker hos to købmænd med visioner, noterer den administrerende direktør med et smil. Han lover et meget bredt og frisklavet sortiment, som også indeholder lækre desserter. Alt sammen produceret af førsteklasses råvarer.

Peter Egebæk glæder sig til at kunne tilbyde kunderne frisklavet sushi lige midt i hjertet af Meny, hvor kontorfaciliteter er fjernet for at give plads til EatHappy.

- Flere af vores kunder efterspørger sushi, og jeg tror bestemt også, at den nye butik i butikken vil trækker andre kunder til. Og så vil vi jo gerne sætte dagsordenen i området, når det gælder fødevarer, siger Peter Egebæk.

Ifølge EatHappy er sushi er først og fremmest sund mad, der gør meget godt for kroppen, og EatHappy satser stort på plantebaserde produkter, der er bæredygtige og lækre på samme tid. Dette gælder både sushien, men også de andre ting, man kan finde i sortimentet, så som poké bowls, gyoza og mochi (japansk risdessertkugler).

Når EatHappy åbner 7. maj, så bliver det naturligvis med den røde løber rullet ud, balloner og masser af smagsprøver, så alle får mulighed for at få et indtryk af, hvad de fremover kan forvente.

- Det bliver stort, siger Peter Egebæk. Den største begivenhed siden Meny åbnede.

Og Meny vil naturligvis bygge en masse asiatiske varegruppe op omkring den nye shop-in-shop, så kunderne nemt kan finde de varer, der passer til sushi.