Det er her i sognegården i Store Fuglede, at valget til det kommende menighedsråd i finder sted på tirsdag den 15. september. Foto: Knud Sørensen

Send til din ven. X Artiklen: Menighedsråd på vej mod sammenlægning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Menighedsråd på vej mod sammenlægning

Kalundborg - 09. september 2020 kl. 07:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sognegården i Store Fuglede er omdrejningspunktet omkring kirken i Store Fuglede med mange forskellige arrangementer, og det er også her, at valget til det kommende menighedsråd finder sted på tirsdag den 15. september kl. 19.

Det kan imidlertid gå hen og blive det sidste valg til menighedsrådet, da tre af medlemmerne ikke stiller op til en ny periode.

- Nej, det er desværre ikke lykkes for os at finde andre, der har lyst til at tage over. Det er svært, fortæller Knud Sørensen, som har været med i 20 år, og de seneste 10-12 år som kasserer i menighedsrådet i Store Fuglede. Et hverv han iøvrigt også passer for menighedsrådet i Jorløse.

Selv om han ved, det nok ikke er så sandsynligt, så håber Knud Sørensen på, at der dukker en række interesserede personer op til valghandlingen tirsdag den 15. september.

- Vi er i den situation, at vi mangler tre personer, som har mulighed for og energi til at gå ind i rådet. Får vi ikke et råd på fem medlemmer, kan provstiet sammenlægger os med en anden kirke, påpeger Knud Sørensen.

Han tror, at det måske kunne bliver Jorløse, man bliver sammenlagt med. Eller Ubby. Men i sidste ende er det biskoppen og provsten, som kan diktere, hvilke råd, der skal lægges sammen.

For fire år siden besluttede menighedsrådene i Rørby, Værslev og Lille Fuglede at danne et fælles menighesråd med tre medlemmer fra hvert sogn.

Selv om Knud Sørensen har været med i 20 år, har han ikke planer om at stoppe sit arbejde i menighedsrådet, men det ønsker hans kone Annelise Sørensen og det samme er tilfældet med Berit Formann samt det mangeårige medlem og tidligere menighedsrådsformand Ejvind Petersen, som lige nu er næstformand.

Da der for nogen tid siden blev holdt orienteringsmøde op til menighedsrådsvalget, mødte der ikke nye og interesserede personer frem.

Det var lørdag den 16. maj 2015 den nybyggede sognegård i Store Fuglede blev indviet efter at sognepræst Marianne Kistrup i omkring tre år måtte klare sig med en skurvogn placeret ved Store Fuglede Kirke. Sognegården bruges til mødeaktiviteter for de tre præster der er ansat i Hvidebæk pastorat.

I sognegården sidder også pastoratets præstesekretær, som hjælper de tre præster med personregistering, PR, Kirkeblad m.m. Sognegården bruges også til konfirmandundervisning,

ældremøder med diverse foredrag, musikindslag m.m. arrangeret af menighedsrådet i Jorløse.

- Vi holder også julearrangementer, filmaften og en del andre ting, men der er plads til meget mere for dem der har lyst og tid til at arrangere, siger Knud Sørensen.