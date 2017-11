Meldt til politiet: Litauere på privat grund

Mandag formiddag bemærkede en opmærksom kvinde, der i bil tilfældigt passerede en bygning på Holbækvej, at to mænd gik ind på adressen og efterfølgende kiggede ind ad vinduerne.

Da hun standsede for at ringe til politiet, gik de to mænd fra stedet, men blev senere truffet af politiet, der kunne konstatere, at der var tale om to mænd på 47 og 50 år fra Litauen.