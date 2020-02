Se billedserie Tirsdag spillede Mek Pek en fuldkommen udsolgt børnekoncert i Årby Forsamlingshus. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Mek Pek var en kæmpe succes i Årby

Kalundborg - 11. februar 2020

Der var fuldt hus i Årby forsamlingshus, da sangeren og entertaineren Mek Pek tirsdag eftermiddag trådte op på scenen og fik omkring 150 børn, forældre og bedsteforældre til at synge med på klassiske børnesange som »Åh Abe« og »Den lille frække Frederik«.

Det var første gang at man i Årby Forsamlingshus forsøgte sig med at arrangere børnekoncert, men det havde i lang tid stået klart, at dagen ville blive et stort trækplaster.

- Billetsalget gik over al forventning. Vi havde lynhurtigt udsolgt, og vi kunne snildt have solgt hundrede billetter mere. Vi var sågar nød til at afvise nogen i døren i dag, som troede der stadig var billetter til salg, siger Lea Sørensen fra forsamlingshusets bestyrelse.

- Det er selvfølgeligt ærgerligt, at nogen skal gå forgæves, men det er fantastisk at der er en sådan opbakning til et nyt arrangement. Vi snakker allerede nu om at prøve noget tilsvarende igen til efterårsferien, fortsætter hun.

Børnene var i hvert fald begejstrede. Mek Pek tog sig god tid til at snakke og lave sjov med børnene i mellem numrene.

Da han fandt ud af at en af pigernei publikum, Alberte, fyldte otte år, fik han forsamlingen til at synge fødselsdagssang for hende, og på et tidspunkt fik et andet af børnene mulighed for at komme op på scenen og synge sammen med Mek Pek for forsamlingen, hvilket blev belønnet med et stort bifald.

Tirsdagens børnekoncert var arrangeret med støtte fra Liv i forsamlingshusene.