Her ses borgmester Martin Damm (th), ved falck i Snertinge ved nytårsparaden ved udgangen af 2019. Foto: Mie Neel

Meget stor forskel på hvor hurtigt hjælpen når frem

Rapporten viser den gennemsnitlige reponstid for ambulancer, målt over perioden fra 1. februar 2020 til 31. januar 2021.

Tallene viser, at der er stor forskel på responstid. For eksempel har postnummer 4460 Snertinge den hurtigste reponstid i Kalundborg Kommune, da ambulancen i gennemsnit er fremme efter bare fem minutter og 40 sekunder. Mens man i samme kommune i 4480 Store Fuglede må vente 13 minutter og 27 sekunder i gennemsnit på de gule køretøjer.

Borgmester Martin Damm er ikke overrasket over, at der er variation i tallene, afhængig af hvilket postnummer man bor i:

- Tallene afspejler, hvor ambulancerne holder. Der er f.eks. en ambulance i Snertinge, hvorfor de har en god responstid der. Der, hvor vi står dårligst lige nu, er Store Fuglede og Gørlev. Men i den nye ambulanceplan vil de lave en ambulancestation i Gørlev, og det vil eliminere de tidsproblemer i forhold til disse områder. Derimod kan der godt komme nogle udfordringer ved Snertinge, der kommer til at miste den ambulancekørsel, som har dækket Havnsø- og Føllenslev-området ind. Hvor de har rigtigt gode responstal nu, kan det være, at deres tider risikerer at blive lidt mindre gode, siger Martin Damm.