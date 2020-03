Medlemmerne strømmer til kunstforening

Formand Peer Lysemose kunne på generalforsamlingen for nylig oplyse, at medlemstallet nu er oppe på 620.

Det var nødvendigt at flytte årsmødet til Skolen på Herredsåsen for at sikre, at der var plads nok til de fremmødte. Og der måtte bæres ekstra stole ind, så alle 230 fremmødte kunne komme til at sidde ned til den festlige sammenkomst, hvor trækplastret traditionen tro var udlodning af årets kunst­værker.